Roma, Zaniolo chiede strada, ma deve convincere Fonseca

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Per la certezza del quinto posto servono ancora tre punti. Quello che all’inizio dell’anno sarebbe stato considerato un fallimento, ora è un buon affare per evitare i preliminari di Europa League. Questi punti la Roma deve trovarli nelle due trasferte di Torino ed un piccolo vantaggio i giallorossi ce l’hanno conoscendo già il risultato del Milan che giocherà prima. Il centrocampo contro il Siviglia rischia l’emergenza visto che Pellegrini è stato operato al naso e Veretout è squalificato. La speranza di Fonseca è quella di avere l’azzurro convocabile per l’Europa League facendolo scendere in campo con una mascherina, ma le possibilità sono vicine allo zero. Al suo posto è prevista la staffetta Zaniolo-Perez: lo spagnolo è favorito per partire titolare col Torino, mentre il numero 22 contro la Juventus. Zaniolo va ancora gestito anche se quando è sceso in campo ha giocato bene e si è reso pericoloso. Al posto di Veretout non c’è dubbio: giocherà Cristante. Intanto si è chiuso definitivamente l’episodio del rigore concesso da Chiffi nel finale del match contro la Fiorentina. Il club Viola, con un comunicato, ha chiarito la situazione nel non fare ricorso.