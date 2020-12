Roma-Young Boys, arbitra il croato Jovic

La Roma, già matematicamente qualificata per i sedicesimi di Europa League, cerca la vittoria in Europa League contro lo Young Boys e il primo posto nel girone dopo la brutta sconfitta contro il Napoli in campionato. Ad arbitrare la gara contro gli svizzeri, in programma domani sera allo Stadio Olimpico alle ore 21, sarà il croato Fran Jovic, assistito da Ivica Modric e Hrvoje Radic. Il quarto uomo invece sarà invece Mario Zebec.