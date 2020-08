Roma XL. Trigoria è pronta, ma con 35 giocatori la rosa va ristretta

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Fonseca non intende più lavorare con una rosa maxi come quella dello scorso anno, quando da gennaio si è ritrovato addirittura a dover gestire ben 28 giocatori. Il problema è che la Roma attualmente di giocatori sotto contratto ne ha addirittura 35. Ed è chiaro che non tutti potranno iniziare a lavorare con il gruppo nel ritiro di Trigoria, quello che andrà in scena da venerdì prossimo al Fulvio Bernardini. Fonseca deve decidere se andare avanti con il maxi gruppo da 35 o fare dei gruppi ben definiti, considerando anche che per una settimana perderà tantissimi elementi per le Nazionali e lavorare sarà difficile anche dal punto di vista numerico. Sotto contratto ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della Roma e che potrebbero finire in una lista B e quindi in un gruppo che finirà con allenarsi a parte. Giovani che non fanno parte del progetto come Keba, Seck e Coric ma anche giocatori che la Roma ha deciso di dare via: Antonucci e Juan Jesus per esempio, ma anche Olsen, seppur la positività di Mirante potrebbe riportare il portiere svedese tra i convocati. Poi alcuni elementi in uscita come Karsdorp, Bouah o Perotti.