Roma-Wijnaldum, occhio al Bayern. Matic è un pallino

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Attenta Roma, il Bayern Monaco è molto vicino a Wijnaldum. La trattativa dei tedeschi con l’entourage dell’olandese è in fase avanzata. Sembra meno agguerrita la concorrenza del Barcellona, anche perché la posizione di Koeman, suo sponsor, non è più solida.

Georginio Wijnaldum è un centrocampista che piace molto a Mourinho, che lo ha affrontato spesso negli ultimi anni in Premier. Domenica ha salutato ufficialmente il Liverpool e ha detto di non aver ancora deciso con quale squadra giocherà il prossimo anno. Molti club di prima fascia europea si sono interessati, ma il Bayern Monaco sembra essere pronto a fare uno sforzo economico importante per accontentare il giocatore sull’ingaggio.

La Roma resta alla finestra e può contare sull’effetto Mourinho, che è una garanzia per campioni di questo livello: in più il club giallorosso si affida al fatto che fino a sabato l’agente Humphry Nijman faceva sapere di non avere ancora chiuso né accelerato con nessuno.

Mourinho vuole grandi giocatori per costruire la sua Roma e preferisce lavorare con giocatori che già conosce. Oltre a Wijnaldum un altro centrocampista che gli piace e che gioca nella Premier è Nemanja Matic, che nel Manchester United trova poco spazio ed era considerato un fedelissimo dello Special One. Matic è in scadenza nel 2023. La richiesta si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma si può chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.