La trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley è ormai al bivio. Dopo settimane di contatti e attese, oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Secondo quanto riportato da ge.globo, il club brasiliano ha accettato l’ultima offerta da 30 milioni complessivi proposta dalla Roma, ma il nodo resta il tempo richiesto dal Flamengo per trovare un sostituto.

Wesley, però, non vuole più aspettare. Il giocatore spinge per il trasferimento e non ha gradito la decisione del club di rallentare l’operazione. Anche la Roma ha posto un ultimatum: oggi è l’ultimo giorno utile per ricevere una risposta definitiva.

Il giovane brasiliano, dal canto suo, ha già accettato la proposta del club giallorosso e sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale. Ulteriore conferma dell’imminente addio è arrivata anche dal tecnico del Flamengo, Felipe Luis, che non ha convocato Wesley per il match contro il Fluminense. In conferenza stampa ha spiegato: “Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare”.