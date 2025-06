La Roma continua a lavorare sul mercato, ma per il momento la trattativa con il Flamengo per Wesley è in fase di stallo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Il club giallorosso ha manifestato la volontà di proseguire i contatti per il giovane esterno brasiliano, ma prima sarà necessario sbloccare alcune cessioni che stanno rallentando le operazioni in entrata.

Nel frattempo, sul fronte Angelino, le cose si potrebbero risbloccare. Oltre all’interesse già noto di alcuni club sauditi, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche l’Atletico Madrid, pronto ad inserirsi nella corsa al terzino spagnolo.