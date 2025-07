Si avvicina sempre di più la chiusura della telenovela che vedrà Wesley vestire il giallorosso. L’accordo con il Flamengo è stato trovato sulla base di 25 milioni + 5 bonus e Wesley sta solo aspettando il via libera per volare verso la Capitale. Come riporta Ge.Globo, il terzino ha salutato i compagni di squadra, non allenandosi. Un ulteriore indizio sulla chiusura imminente della trattativa.