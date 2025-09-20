Brutte notizie per la Roma a poche ore dal derby contro la Lazio. Gasperini dovrà fare a meno di Wesley, che ha provato fino all’ultimo a recuperare ma non è riuscito a superare i problemi fisici accusati negli scorsi giorni.

Il laterale brasiliano non ha preso parte alla rifinitura della vigilia e non sarà disponibile per la stracittadina. L’ex Flamengo tornerà presumibilmente per la trasferta di Nizza, lasciando il posto a Rensch, pronto a partire titolare sulla corsia di destra.

Qualche speranza di convocazione c’è invece per Mario Hermoso, che ha svolto un test con il resto del gruppo ma difficilmente sarà inserito nell’undici iniziale. Per la fascia, il candidato numero uno a subentrare resta Celik, mentre Ghilardi dovrà attendere ancora l’occasione per il suo debutto stagionale.