Durante la lunga trattativa per portare Wesley a Roma, il terzino destro ha, tramite social, mandato a più riprese segnali di entusiasmo per il trasferimento in giallorosso. Sempre attraverso il proprio account, ha messo una storia direttamente dall’aeroporto e in procinto di partire. Domani mattina presto, infatti, è atteso a Roma per cominciare la sua nuova avventura.