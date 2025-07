Manca solo l’annuncio ufficiale: la Roma ha chiuso per Wesley. L’esterno destro del Flamengo, classe 2003, è pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua avventura in giallorosso. Dopo settimane di trattative, il DS Frederic Massara ha trovato l’accordo con il club brasiliano: 25 milioni di euro più 5 di bonus, per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano.

Il Flamengo ha atteso fino all’ok definitivo per Emerson Royal, operazione collegata al passaggio di testimone sulla fascia destra. Conclusa anche questa pratica, è arrivato il via libera alla cessione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Wesley partirà domani dal Brasile per raggiungere Trigoria: visite mediche, firma sul contratto e primo allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini.