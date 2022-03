Roma-Vitesse, tifosi olandesi aggrediti in un pub. La Digos ferma 4 romanisti

Episodio da condannare successo ieri sera intorno alle 22.30 in zona Colosseo. Un gruppo di ultrà romanisti ha attaccato, al famoso Pub Shamrock, alcuni tifosi del Vitesse che passavano del tempo alla vigilia del match di Conference League. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti nonostante l’accaduto abbia attirato l’attenzione di molti. L’intervento della Digos ha riportato il tutto alla tranquillità. Sono stati fermati, comunque, quattro tifosi della Roma. Lo riporta il sito de La Repubblica.