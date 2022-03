Roma-Vitesse: le statistiche a confronto in Europa sorridono ai giallorossi

Pagine Romaniste (A. Ferrantino) – “L’unica partita che interessa è il Vitesse – ha detto Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League. – Se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti, se perdiamo siamo fuori”. L’obiettivo primario è passare il turno, poi il tutto il resto: derby compreso. La gara di andata non è stata molto semplice per i giallorossi che ad Arnhem hanno giocato tra mille difficoltà. Domani però si gioca all’Olimpico e non sono ammessi passi falsi. Vincere è d’obbligo e una statistica sorride alla Roma.

In Europa contro le olandesi non è mai arrivata una sconfitta e nelle ultime tre gare tra le mura amiche sono arrivati tre pareggi (1-1). Sinora la Roma, nelle competizioni europee, ha perso soltanto una delle ultime 26 gare all’Olimpico restando imbattuta nelle 16 più recenti. Tra l’altro i giallorossi hanno sempre passato il turno in tutte le sfide a eliminazione diretta contro avversarie olandesi. Questa statistica può far sorridere Mourinho tenendo conto il bottino esterno degli avversari in Europa: gli olandesi di Arnhem hanno vinto soltanto due delle ultime 17 sfide in trasferta.