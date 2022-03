Il Vitesse tenta l’impresa all’Olimpico e per farlo avrà tanti tifosi al seguito. Come riportato dal sito gelderlander.nl saranno 750 i supporter che riempiranno gli spalti del settore ospiti. Una particolarità: i tifosi olandesi torneranno in trasferta dopo un blocco di una partita, contro il Rapid Vienna, per alucni disordini fuori dallo Stadio nei match contro Rennes e Tottenham.