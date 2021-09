Ansia in casa Roma. Matias Viña nella notte è stato costretto ad uscire dal campo al 67′ per un problema alla coscia destra. Il difensore giallorosso è rientrato in Uruguay dopo il match con il Perù e nelle prossime ore verrà sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità dello stop. Lo staff giallorosso è in continuo contatto con i medici della nazionale. Le prime sensazioni sono positive e non dovrebbe trattarsi di una stop lungo. In caso di forfait è pronto Calafiori con il Sassuolo.