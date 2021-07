Roma, Villar sul mercato: sullo spagnolo c’è il Siviglia

Fare spazio ai nuovi acquisti. Come succeso con Kluivert per Shomurodov o per Pau Lopez con Rui Patricio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ora potrebbe essere arrivato il momento di Gonzalo Villar, visto che lo spagnolo è considerato sul mercato vista la voglia di portare a Roma un altro centrocampista. Sullo spagnolo, oltre all’Atletico Madrid, ci sarebbe un forte interesse del Siviglia di Monchi. Nell’amichevole disputata questo pomeriggio i due club si sono incontrati per valutare la fattibilità dell’operazione. Riuscendo a cedere il giovane spagnolo, la Roma potrebbe mettere in porto una grande plusvalenza: il centrocampista è stato pagato 5 milioni dai giallorossi che ora lo valutano intorno ai 20.