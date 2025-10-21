Per Meler, classe 1986, si tratterà del primo incrocio in carriera con entrambe le formazioni. L’arbitro turco, internazionale dal 2017, è considerato uno dei più affidabili del panorama europeo ed è spesso impegnato nelle competizioni UEFA. Ad assisterlo nella gara delle 21 all’Olimpico ci saranno i connazionali Abdullah Özkara e Bersan Duran, mentre il quarto ufficiale sarà Kadir Sağlam.

La direzione tecnologica della gara sarà invece affidata a una coppia internazionale: al VAR opererà lo svizzero Fedayi San, mentre l’AVAR sarà il francese Jérôme Brisard. Una squadra arbitrale di livello, scelta per una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino europeo dei giallorossi.