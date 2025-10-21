La Roma dovrà fare a meno di Angeliño nella partita di Europa League contro il Viktoria Plzeň, in programma giovedì alle 21:00. Il terzino sinistro spagnolo, uno dei punti fermi della retroguardia giallorossa, non sarà a disposizione per il match.

La notizia è stata rivelata da Paolo Assogna durante la trasmissione pomeridiana di Sky Sport 24. L’inviato, sempre vicino all’ambiente romanista, ha riferito le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria:

“Sarà assente Angeliño nella sfida tra Roma e Viktoria Plzeň. Il ragazzo è un po’ indietro dal punto di vista fisico, ha perso condizione, quindi nelle prossime settimane seguirà un programma individuale per recuperare la forma”, ha spiegato Assogna.