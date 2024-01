Il Messaggero (A. Sorrentino) – I giallorossi sono alle prese con una scelta delicata, ovvero quella dell’erede di Tiago Pinto, che da febbraio lascerà il club. Il quotidiano suggerisce ai Friedkin di non sbagliare scelta “dopo l’errore su Pinto tra l’imbarazzante ingaggio di Renato Sanches e la goffaggine della trattativa per Bonucci che non s’aveva da fare” e invita a scegliere il migliore, ovvero Beppe Marotta, attuale a.d. dell’Inter ed ex Juventus. L’auspicio è che sia almeno entrato nei casting del club: serve un dirigente di sicuro rendimento (e dagli ampi compiti), non un’avventura, per avviare la seconda fase del progetto.