Patrick Vieira, tecnico del Genoa accostato nei giorni scorsi alla Roma come successore di Ranieri in panchina, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, ha dichiarato. “Per un allenatore il futuro dipende sempre dai 95 minuti. Noi matematicamente non siamo ancora salvi, quindi non voglio sprecare energie inutilmente. Roma? Quello che posso dirvi è che non ho parlato assolutamente con nessun altro club”, le parole riportate da GianlucaDiMarzio.com.

Al momento, la situazione allenatore è la più intrigata di tutte. E con queste dichiarazioni Vieira sembra dileguarsi dunque, dalla lista dei possibili futuri tecnici della Roma. Chissà come finirà nei prossimi giorni questa vicenda e con quale nome, sulla panchina della Roma.