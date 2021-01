Roma, vicino l’annuncio con New Balance. I dettagli dell’accordo

La New Balance sarà il prossimo sponsor tecnico della Roma. Ormai manca solo l’ufficialità: le parti hanno infatti già raggiunto un accordo. Come riportato da corrieredellosport.it, la proposta della New Balance dovrebbe ammontare a 4 milioni con una percentuale importante sulle vendite delle maglie e dei vari materiali.

Proprio quest’ultimo elemento era stato uno dei motivi principali della separazione con la Nike. I prototipi delle maglie sono state già visionate dalla Roma, e si vocifera che possano essere addirittura quattro: la prima rossa, la seconda bianca, la terza blu e una quarta divisa gialla, da indossare per un determinato evento.