I risultati ottenuti fino ad oggi parlano chiaro, Daniele De Rossi potrebbe rimanere sulla panchina giallorossa anche in futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella testa della proprietà c’è già l’idea di proporre un rinnovo di contratto valido per due anni. Di ufficiale ancora non c’è nulla, ma l’aria che si respira, lascia intendere che da entrambe le parti ci sia la voglia di continuare insieme.