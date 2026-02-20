Si lavora per i rinnovi di alcuni giocatori in casa Roma.

La Roma pensa al futuro, non solo alla corsa Champions e ai nuovi acquisti, ma anche a blindare chi ha già in rosa. A partire da Gianluca Mancini. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma e Mancini raggiungeranno presto l’accordo per il prolungamento del contratto. L’ex Atalanta firmerà fino al 2029, con opzione al 2030 a favore dei giallorossi. Mancano soltanto le firme ma l’operazione è ormai chiusa. Il classe ’96, salvo sorprese, chiuderà quindi la carriera nella Capitale.