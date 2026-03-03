La Roma continua a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in una settimana di lavoro intensa a Trigoria tra gestione delle energie e monitoraggio degli acciaccati. Lo staff tecnico sta valutando con attenzione le condizioni del gruppo in vista di una sfida che richiederà compattezza e ritmo.

Nel corso della seduta odierna hanno lavorato a parte Mario Hermoso e Matías Soulé, entrambi impegnati in un programma differenziato sotto la supervisione dello staff medico. Situazione diversa per Paulo Dybala, assente per un permesso concordato con la società in occasione della nascita della figlia: l’argentino tornerà a disposizione nelle prossime ore. Restano invece ai box i lungodegenti Ferguson e Dovbyk, che proseguono i rispettivi percorsi di recupero.

A seguire l’allenamento era presente anche Claudio Ranieri, entrato in campo al fianco di Gianluca Mancini per osservare da vicino il lavoro della squadra. Sul fronte avversario, contro la formazione guidata da De Rossi, Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Wesley: al suo posto è pronto Rensch, reduce da una buona prova contro la Juventus.

https://x.com/officialasroma/status/2028873928211337328?s=46