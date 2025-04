Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Roma. Le sue parole:

Prima volta contro Ranieri: una qualità da prendergli?

“È un mito vivente per chi fa questo mestiere, soprattutto per un allenatore giovane come me. Se potessi rubargli qualcosa, lui ha tantissime qualità, parla la sua carriera, ma sicuramente un po’ di esperienza e di saggezza”.

Quanto è stata importante la capacità dei giocatori di mettersi al servizio della squadra per migliorare la fase difensiva?

“Determinante. Io da allenatore do le idee ma sono sempre i giocatori a metterle in pratica, la loro disponibilità a lavorare sui difetti che avevamo è stata totale, i risultati in campo si sono visti e abbiamo sicuramente un equilibrio diverso e tutta la solidità guadagnata stasera verrà messa a dura prova contro una grande squadra”.

Che opportunità è questa sera per l’Hellas?

“In questo finale ogni partita è un’opportunità per portare a casa punti, perché tutti pesano. I finali di stagione sono sempre particolari, è difficile fare tabelle perché poi spesso vengono smentite da risultati anche un po’ pazzi. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di esserci conquistati un buon margine e dobbiamo mantenerlo”.

Zanetti a SKY

La salvezza?

“Buona classifica, ma non possiamo sentirci tranquilli. Ci sono tante motivazioni diverse e siamo a caccia di punti”.

Sulla fase difensiva.

“Siamo più solidi, ma non siamo riusciti a essere concreti. Siamo sulla buona strada, oggi siamo contro una grande squadra e non sarà semplice”.