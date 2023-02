Roma-Verona, le probabili formazioni e dove vederla: Dybala e Pellegrini out, Volpato-El Shaarawy dietro Abraham. Dubbio Celik-Karsdorp: l’olandese spera

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Limbo europeo. La Roma è sull’orlo di due botole: una la potrebbe portare fuori dal gruppo Champions, l’altra dall’Europa League. Per chiudere la prima la possibilità arriva domani. Il pareggio di Lecce (1-1) e le vittorie di Milan e Atalanta hanno raggruppato tutte e tre le squadre a 41 punti, con la Lazio che osserva interessata a -2.

Incassato il duro ed inatteso colpo, di testa, di Capaldo che negli ultimi minuti ha battezzato l’andata del playoff di Europa League contro il Salisburgo, la Roma deve subito reagire. Servono tre punti, per non entrare in pericolosi e ripidi percorsi e per reagire, così da arrivare a giovedì col vento in poppa.

Arriva il Verona, capace da un mese di racimolare sempre punti. Da fine gennaio i Butei non perdono: vittoria contro il Lecce (2-0), pareggi contro Udinese e Lazio (1-1) e nell’ultima giornata vittoria contro nello scontro diretto per la salvezza contro la Salernitana (2-0).

La Roma sarà sostenuta dall’Olimpico, abitato come sempre in ogni dove. Altro sold out. La partita rappresenta una pagina, dolorosa, di storia. Dopo i tafferugli di inizio febbraio in cui ultras della Stella Rossa hanno sottratto gli striscioni ai Fedayn, gli stessi sono stati esposti capovolti nell’impegno contro il Cuckaricki e dati alle fiamme. Già non presente nella trasferta austriaca, lo storico gruppo del Quadraro non dovrebbe occupare l’abituale muretto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VERONA

Persa la partita e due partite. Nel primo tempo di Salisburgo, Paulo Dybala aveva avvertito un fastidio al flessore sinistro. Gli esami hanno confermato le iniziali preoccupazioni, evidenziando un sovraccarico. La Joya non sarà dunque a disposizione di Mou. Dietro ad Abraham non ci sarà neppure Pellegrini. Proprio quando stava cominciando a mostrare segnali di ripresa con i pimpanti primi tempi di Lecce ed in Austria, il capitano nell’allenamento odierno ha avvertito un affaticamento. Sarà tenuto a riposo, così da essere a disposizione per il ritorno di giovedì (ore 21).

La trequarti, dunque, si rifarà il look. El Shaarawy, avanzato nella ripresa contro gli austriaci, vi partirà dall’inizio. Da Verona a Verona, i veneti – forse anche per l’origine della famiglia – non fanno che regalare gioie a Volpato, pronto a prendersi la titolarità. Il rapporto dell’italo-australiano è di quelli forti. Nella scorsa stagione è arrivata la prima rete in Serie A; anche gara d’andata ha trovato il gol, che è servito per firmare il vantaggio del successivo 1-3, sancito proprio da ElSha. Scala così di una casella Solbakken, che avanza nella panchina giallorossa e potrebbe trovare minuti.

Lo spostamento di El Shaarawy confermerà Zalewski a sinistra: Spinazzola non ha giusta la condizione e difficilmente Mou lo rischierà. Sull’altro versante, invece, Karsdorp e Celik sgomitano: forti possibilità di rivedere l’olandese. Possibile cambio a centrocampo: Matic potrebbe riposare in favore di Bove. Nessuna modifica per il resto della formazione: Mancini–Smalling–Ibanez davanti a Rui Patricio.

A specchio la formazione di Zaffaroni. Montipò in porta, Hien al centro della difesa composta da Magnani sul centro-destra e Coppola opposto. Faraoni rientrerà tra i titolari: difficile l’impiego dall’inizio. Centrocampo con Tameze e Duda coppia di centrali, Depaoli e Doig esterni. Ngonge e Lazovic dietro Gaich.

DOVE VEDERE ROMA-VERONA

La sfida tra Roma e Verona, penultima della ventitreesima giornata, sarà trasmessa da Dazn. Palla al centro alle 20:45, circa per le 20 comincerà il prepartita. Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini al commento.

ROMA-VERONA, ARBITRA SOZZA. CHIFFI AL VAR

Simone Sozza dirigerà Roma–Verona. Daniele Bindoni e Davide Imperiale gli assistenti. Il quarto uomo sarà Luca Massimi. Daniele Chiffi al Var, Antonio Di Martino all’Avar.

Positivo lo score di Sozza con la Roma: 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Un solo precedente con il Verona: vittoria 3-0 contro lo Spezia.

Sarà l’ottava partita di Chiffi al Var in una partita della Roma: 4 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. In questa stagione, sono stati due gli incroci: successo contro il Bologna (1-0) e vittoria in casa dell’Empoli (1-2). Due vittorie ed un pareggio, invece, per i veneti.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristiane, Matic, Zalewski, El Shaarawy, Volpato; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Llorente, Camara, Tahirovic, Bove, Wijnaldum, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Dybala, Pellegrini.

Diffidati: Mancini, Smalling, Cristante.

Squalificati: -.

HELLAS VERONA FC (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich.

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Dawdiowicz, Cabal, Ceccherini, Faraoni, Terracciano, Gomez, perdi, Lasagn, Caia, Kallon, Braaf.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Veloso, Djuric.

Diffidati: Magnani, Depaoli, Henry, Veloso.

Squalificati:-.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Bindoni-Imperiale.

IV Uomo: Massimi.

Var: Chiffi.

Avar: Di Martino.