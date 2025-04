Pagine Romaniste – Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Verona, match valido per la 33esima giornata di Serie A. I giallorossi tornano in campo dopo il pareggio rimediato nel derby contro la Lazio grazie al gol capolavoro di Soulé, e all’allenamento a porte aperte di giovedì al Tre Fontane. L’obiettivo è chiaro: rimanere in corsa per un posto in Europa. Mister Ranieri per l’occasione dovrebbe schierare dal 1′ Shomurodov, che guiderà l’attacco (Dovbyk non al meglio). Alle sue spalle sono pronti ad agire Soulé e Baldanzi. Chance a centrocampo per Pisilli con i diffidati Paredes e Pellegrini (settima prossima c’è l’Inter). Ancora out oltre a Dybala, anche Saud e Nelsson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Angeliño; Soulè, Baldanzi; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Angeliño; Soulè, Baldanzi; Shomurodov.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Shomurodov.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulè, Shomurodov.

IL TEMPO (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulè, Shomurodov.