Roma-Verona: le probabili formazioni dei quotidiani. Karsdorp spera, Bove titolare. Volpato o Solbakken sulla trequarti

Pagine Romaniste – Tra un’europa da conquistare e la fiducia da ritrovare, la Roma torna a giocare in campionato per continuare la lotta verso un posto in Champions League. I giallorossi, superati dal Milan in classifica, affronteranno l’Hellas Verona reduce da un ottimo momento di forma e in cerca disperata di punti salvezza, ora che il traguardo non sembra così lontano. In un Olimpico strapieno (come sempre oramai) Mourinho dovrà fare a meno di diverse assenze, tra tutte quella di Dybala. La Joya ha rimediato un sovraccarico al flessore della coscia e punta la sfida col Salisburgo di ritorno. L’altro grande assente è Pellegrini che verrà probabilmente tenuto a riposo precauzionalmente dopo le tante partite ravvicinate. A sostituirli probabilmente ci saranno El Shaarawy e Volpato, o Solbakken che spera in una maglia da titolare. Altra novità potrebbe riguardare il centrocampo: Matic dovrebbe riposare per lasciare spazio a Bove, decisivo nella gara d’andata. Per il resto tutto confermato con Rui in porta e il solito terzetto difensivo. Celik è in ballotaggio con Karsdorp, inamovibile Cristante. Sull’altra fascia Zalewski sarà il padrone. Abraham sarà ancora in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Abraham, El Shaarawy.

TUTTOSPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Volpato, El Shaarawy; Abraham.