Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha subìto un colpo all’occhio al 12′ di Roma-Verona. Il giallorosso, già in dubbio per la sfida di questa sera per un problema influenzale, è stato costretto al cambio. Al suo posto è entrato Andrea Belotti. I primi accertamenti hanno evidenziato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di intervento di sutura