Roma-Verona, ennesimo sold out all’Olimpico: cancelli aperti alle ore 18:45

La Roma si rituffa sul campionato e lo fa con la spinta degli oltre 60 mila tifosi che domenica sera la sosterranno all’Olimpico contro il Verona.

Lo Stadio sarà nuovamente sold out, ma prestate sempre attenzione alla rivendita degli Abbonati Plus: sulla pagina biglietti potete monitorare costantemente l’eventuale, sopravvenuta, disponibilità.

Chi non fosse riuscito ad acquistare un tagliando può rifarsi in ogni caso con i match successivi: sono in vendita i biglietti per gli impegni con Salisburgo (ma siamo vicini al tutto esaurito), Juventus e Sassuolo.

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 18:15. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 20:45).

Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità. Dalle 17:15 fino all’inizio del match sarà a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000).

Sempre alle ore 18:15 aprirà l’AS Roma Store su viale delle Olimpiadi, dove potrete scoprire tanti prodotti esclusivi.

