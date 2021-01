Roma-Verona, Dzeko arrivato all’Olimpico

Non è stato convocato, ma Edin Dzeko non vuole lasciare soli i compagni. A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio della gara contro il Verona, il centravanti della Roma è arrivato allo Stadio Olimpico per assistere alla gara contro la formazione di Ivan Juric. Il bosniaco non figurava tra i convocati neanche nella vittoria (4-3) contro lo Spezia. Lo riporta Roberto Maida de il Corriere dello Sport su Twitter.

Edin Dzeko è appena arrivato allo stadio Olimpico.#RomaVerona — Roberto Maida (@RobMaida) January 31, 2021