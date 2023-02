Indisponibile, ma comunque presente. Infortunato, e preservato per giovedì, Paulo Dybala è stato vicino alla Roma nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Al termine della sfida, che ha consentito ai giallorossi di rimanere in corsa Champions al terzo posto, la Joya ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha elogiato Solbakken, autore del gol decisivo. “Congratulazioni”, ha scritto Paulo taggando il profilo del norvegese.