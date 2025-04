Ballottaggio sulla trequarti per un posto da titolare contro il Verona, Tommaso Baldanzi potrebbe essere in campo dall’inizio del match. L’ex Empoli vuole trovare la terza rete stagionale, dopo i gol siglati contro Udinese e Sampdoria (in Coppa Italia). Aperto il ballottaggio con il capitano Lorenzo Pellegrini, uscito dolorante alla spalla nel derby. Il giornalista Angelo Mangiante di SkySport, tramite il profilo X, ha lanciato un’indiscrezione sul match di stasera: “Baldanzi partirà dal primo minuto contro il Verona”