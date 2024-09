La Lega Serie A tramite un comunicato a diramato le designazioni per la sesta giornata del campionato. La Roma sarà impegnata domenica alle 15:00 contro il Venezia di Di Francesco. Per l’occasione l’arbitro della partita sarà Abisso, con Pagliardini e Palermo come assistenti. Al Var invece ci sarà Paterna accompagnato da Pairetto.