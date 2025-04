Dopo la vittoria della Roma al “Meazza”, i giallorossi sono tornati ad allenarsi oggi, dove si è rivisto Nelsson, in vista della sfida contro la Fiorentina di Palladino, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00. Venerdì 2 maggio alle 12:30 si terrà la conferenza stampa di Claudio Ranieri.