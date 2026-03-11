Venerdì 15 marzo alle ore 12:00, la Roma svelerà il suo nuovo sponsor ufficiale in un evento che si terrà al Salone delle Colonne, in Piazza Guglielmo Marconi.

Un momento importante per il club giallorosso, che sigla un nuovo capitolo nel suo percorso commerciale, segnando un passo significativo anche per il progetto di crescita internazionale. L’evento sarà l’occasione per scoprire i dettagli di questa nuova partnership, che segnerà l’inizio di una collaborazione strategica con un brand di alto profilo. I tifosi e i media sono invitati a partecipare, in attesa di scoprire quale azienda accompagnerà la Roma in questa nuova fase della sua storia.