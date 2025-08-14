Pagine Romaniste (A. Leopardi) – Il mercato della Roma, come ogni estate, ha vissuto diverse fasi. Al netto di qualche obiettivo sfuggito – Rios, corteggiato per giorni e sfumato direzione Portogallo – e di qualche elemento ancora mancante – esterno sinistro tra tutti -, la società ha scelto una strada che può dare alla lunga i propri frutti: puntare su giocatori giovani e futuribili.

Fino al 30 giugno c’era la questione legata al fair play finanziario che imponeva vendite. Passata quella data, però, si è pensato a comprare e a vendere qualche esubero. Non i big, anche se, come lasciato trasparire più volte, davanti a offerte irrinunciabili, nessuno è al sicuro.

E arriviamo alla situazione Koné, finito nel mirino dell’Inter. Un interesse che pone diversi interrogativi: ha senso vendere Koné, uno dei pilastri della nuova Roma con ancora margini di crescita, peraltro a una rivale? Il tutto, a meno di dieci giorni dall’inizio del campionato?

Una sua cessione lascerebbe tanto amaro in bocca, oltre a un vuoto che difficilmente la squadra di Trigoria colmerebbe. Se si usassero quei soldi per sistemare il reparto offensivo, comunque resterebbe scoperto il centrocampo, privo di un calciatore instancabile che in un solo anno ha visto il suo valore di mercato quasi triplicato.

Ha senso che la Roma faccia questa scelta? Discorso a parte meriterebbe il prezzo ma il punto non è solo la cifra di 40 milioni più bonus: quello è un di più che esula da tutti i discorsi tecnici. Il punto è che in queste ore la Roma si gioca molto. Perché Koné è un giocatore da cui ripartire e venderlo in questo modo farebbe subito perdere fiducia e credibilità a un progetto che ancora non è cominciato. E allora sì che ci sarà un Everest da scalare.