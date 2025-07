Dopo la sfida con il Trastevere, ecco il secondo impegno, sempre a Trigoria, contro l’UniPomezia, formazione di Serie D. C’è curiosità per vedere se Gasperini darà spazio ai nuovi acquisti, El Aynaoui e Ferguson. Tra gli indisponibili, invece, Dovbyk e Salah-Eddine, oltre a Pellegrini. Calcio di inizio alle 17:30. Di seguito il LIVE:

90′ – Finisce così: 9-0 per i ragazzi di Gasperini.

88′ – Arriva anche il 9-0 firmato Arena, che ruba palla alla difesa e supera il portiere.

79′ – Rete di Baldanzi, che firma l’8-0.

78′ – Entra anche il giovane Arena.

73′ – Al tabellino si aggiunge anche Celik: 7-0 Roma.

65′ – In rete anche El Aynaoui dopo una carambola: 6-0.

62′ – Ancora Ferguson: poker per lui dopo aver saltato un avversario.

46′ – Inizia la ripresa. Cambi: escono Cristante, El Shaarawy, Koné, Soulé e Mancini. Al loro posto Angelino, Baldanzi, Ndicka, Celik ed El Aynaoui.

45′ – Finisce qui il primo tempo: 4-0 per i ragazzi di Gasperini.

33′ – Dybala cala il poker. Ferguson serve al centro, velo di Pisilli e rete della Joya.

24′ – Arriva il tris ancora di Ferguson: palla messa in mezzo da Soulé e calciata da Pisilli. A far entrare la sfera ci pensa ancora l’irlandese.

18′ – Arriva il raddoppio, ancora di Ferguson su assist di Cristante: 2-0.

12′ – Ci prova Soulé che va vicino al raddoppio con un tiro rimpallato.

8′ – Rete di Ferguson, bravo a sfruttare l’angolo battuto da Dybala: 1-0 Roma.

17:30 – Via alla gara.

17:27: La Roma si schiera con Svilar tra i pali, Mancini, Hermoso e Rensch in difesa; in mezzo al campo Soulé, Cristante, Koné ed El Shaarawy; Pisilli sulla trequarti e in avanti Dybala con Ferguson. Per gli ospiti allenati da Casciotti, invece, schierano Cipriani, Norsili, Vilia, Bordi, Suffer, Ippoliti, Denis Manu, Binaco, Petrella, Mokulu e Anadio.

17:22 – Tra gli ospiti presenti, anche l’ex Roma Diego Perotti.