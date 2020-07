Roma, Under ko. Fonseca ci ripensa e convoca Zaniolo

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Anche se importante per la classifica, la gara di questa sera a Ferrara contro la Spal già retrocessa è passata in secondo piano davanti alla questione Zaniolo. Ieri, al sito della società, il tecnico Paulo Fonseca ha provato a gettare acqua sul fuoco ma, complice un infortunio nell’allenamento di rifinitura di Cengiz Under, ha dato un involontario effetto di farsa a tutta la vicenda. Prima della seduta il portoghese aveva escluso una presenza di Zaniolo a causa dell’infortunio, negando anche qualsiasi problema di altra natura con il giocatore. Il tecnico è stato però poi costretto a tornare sulle proprie decisioni, convocando Nicolò, al quale ha chiesto la disponibilità a partire con la squadra dopo dei test fisici, al posto di Under infortunato. La guarigione del numero 22 giallorosso è troppo rapida per non sollevare dei dubbi. Se infatti per Fonseca il chiarimento post-Verona è stato definitivo, il calciatore continua a non vivere bene la situazione che si è creata con gran parte della squadra e ora si trova ai margini dello spogliatoio.