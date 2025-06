Missione compiuta per la Roma Under 18, che conquista l’accesso alla finalissima del campionato grazie a una vittoria di misura sull’Inter. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, i ragazzi allenati da Ciaralli si sono imposti per 1-0 in una semifinale intensa e combattuta.

A decidere la sfida è stato Alessandro Di Nunzio, che con una rete preziosissima ha regalato ai giallorossi il biglietto per la finale. Ma la serata dolce per il classe 2007 si è chiusa con un’amarezza, due cartellini gialli rimediati durante la partita lo costringeranno infatti a saltare l’ultimo atto della stagione.

Giovedì prossimo, alle ore 20, allo stadio Francioni di Latina, la Roma si giocherà lo Scudetto contro il Torino. Un ultimo passo separa i giovani giallorossi dal tricolore: la corsa continua.