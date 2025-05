Una notizia che ha fatto rumore nel mondo del calcio giovanile, e che rischia di pesare sull’intero percorso nei playoff scudetto. La Roma Under 16 si gode la vittoria contro il Napoli per 2-0 negli ottavi di finale, ma a rovinare la festa ci pensa la durissima squalifica inflitta a Gioele Giammattei, talento classe 2009 e punto fermo della squadra guidata da Mattia Scala.

Il trequartista giallorosso è stato sanzionato con ben nove giornate di stop per aver prima colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, e successivamente, durante le proteste, per aver dato uno schiaffo all’avambraccio del guardalinee, causando “lieve e momentaneo dolore”. Un episodio controverso, sul quale le immagini disponibili non fanno del tutto chiarezza: si nota il gesto iniziale di stizza nei confronti del napoletano Branchizio, ma il contatto con l’assistente è meno evidente.

La Roma è rimasta colpita dalla severità della sanzione, anche perché Giammattei non aveva mai ricevuto provvedimenti disciplinari in stagione ed è considerato un ragazzo serio e corretto. Alla luce di questo, il club sta valutando se presentare ricorso, nella speranza di ridurre una squalifica che, al momento, gli farebbe saltare il resto dei playoff e l’inizio della prossima stagione.