Durante il playoff scudetto tra Napoli-Roma, categoria Under 16, Gioele Giammattei, numero 10 giallorosso, ha colpito a gioco fermo un avversario, rimediando il cartellino rosso. Di seguito il video dal canale Instagram di calciatori_per_sbaglio_. L’episodio non ha riportato conseguenze per il ragazzo del Napoli e la partita, al netto della tensione, è ripresa, concludendosi con il risultato di 0-2 in favore della Roma. Giammattei, però, a causa di questo gesto, cui se ne aggiunge un altro ai danni dell’assistente, ha rimediato nove giornate di squalifica. Una decisione che fa concludere anzitempo la stagione del classe 2009. Ecco il comunicato del giudice sportivo:

“Squalifica per 9 giornate effettive di gara a GIAMMATTEI GIOELE (ROMA). Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l’A.A. con uno schiaffo sull’avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze (art. 36 lett. b del C.S.G.) (r. A.E. e r.A.A.)”.