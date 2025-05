È virale ormai il reel pubblicato sulla pagina ufficiale della Roma su Instagram, nel quale Max Giusti conduce una sorpresa speciale per il Fan Day. Purtroppo molti tifosi della Roma a volte non possono andare allo stadio per sostenere i giallorossi come vorrebbero a causa del lavoro, ed è proprio in questa giornata così speciale che due tifosi lavoratori avranno la fortuna di recarsi allo stadio e godersi a pieno le emozioni dell’Olimpico.

La prima è Irene, una giovane romanista che lavora tutto il giorno in un mercatino dell’usato. Max Giusti le fa un piccolo regalo, ovvero, la maglia giallorossa e alla sua vista la tifosa esordisce con un enorme sorriso pieno di gioia : “ È bellissima!”. E poi la fatidica domanda da Max: “Quindi è da tanto che non vai allo stadio tu?”

“Almeno un anno e mezzo due” risponde lei con un sorriso appena accennato con un tono dolce e malinconico. Il sorriso resta lì come a proteggere un legame che, anche a distanza, non si è mai affievolito. L’amore per la squadra Capitolina le è stata tramandata da suo padre e da quel momento è nato in lei un amore incondizionato.

Il secondo è Alessandro un barman, anche lui tifoso della medesima squadra che per via del lavoro difficilmente può appoggiare la sua squadra tra gli spalti dell’Olimpico. Max Giusti, anche in questo caso, lascia un regalo al tifoso: una busta dell’ASRoma contenente anche per lui la maglia.

Max gli pone la domanda: “ Momento di maggiore gioia che ti ha dato la Roma”

“Roma-Torino, quando Spalletti non faceva giocare Totti e all’ultimo è entrato”.

Un momento che tutti i tifosi della Roma non dimenticheranno mai.

“Da quanto tempo non vai allo stadio?”

“Saranno almeno dieci anni”.

Max Giusti accompagna i due tifosi protagonisti di questa giornata particolare, nel cuore dello Stadio e la loro reazione è da brividi lasciandosi trasportare dalla magia.