Roma, una Joya per la vita

Corriere dello Sport (G. Marota) – A Trigoria sono convinti che sì, investire ancora su Dybala sia la mossa giusta. Oggi comincia un mese non banale: il rinnovo del contratto che scadrebbe a giugno potrà essere discusso, intavolato e limato nei suoi dettagli. La Joya vorrebbe chiudere la carriera a Roma ed entro il mese il suo agente farà tappa nella Capitale per incontrare Massara e Ranieri.

Immaginare un rinnovo alle cifre attuali è fantascienza. Dybala lo sa e avrebbe manifestato la disponibilità a percepire una cifra inferiore, puntando magari su un prolungamento di tre o quattro anni fino a trasformare il prossimo contratto in una sorta di accordo a vita. Prima di sederci al tavolo, però, l’argentino vorrebbe dare risposte sul campo.