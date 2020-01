Roma, un tesoretto nella calza. Via Jesus, Pastore, Under e poi caccia a Petagna e Politano

Nella calza della Befana potrebbe esserci un tesoretto per la Roma. Il mercato di gennaio virtualmente è già iniziato e il club capitolino è già alla ricerca di affari low cost. In attesa del cambio di proprietà, alcuni giocatori la dirigenza li cederebbe volentieri: Juan Jesus, Perotti, Pastore, Kalinic e Under. Se quest’ultimo può portare una plusvalenza interessante e mettere il club capitolino nella posizione di tentare l’assalto a Politano, è però più difficile collocare gli altri. La Fiorentina ha messo gli occhi su Juan Jesus, ma è valutata eccessiva la richiesta di 6-7 milioni per il cartellino. Perotti e Pastore anche hanno diversi estimatori, ma il loro ingaggio è un ostacolo difficile da superare. Per Kalinic invece il discorso è diverso. Qualora il croato trovasse una sistemazione soddisfacente, l’Atletico Madrid non avrebbe problemi a girarlo altrove. A quel punto per il ruolo di vice-Dzeko tornerebbe di moda il nome di Petagna. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.