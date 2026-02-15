Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma esce dal Maradona con un pareggio che lascia amarezza, ma che pesa tantissimo nella corsa Champions. Due volte avanti contro il Napoli, due volte ripresa: sì, per come sono arrivati i gol subiti si può parlare di due punti sfumati. Eppure il segnale è chiaro: dopo il pari col Milan, la Roma conferma di non perdere più i big match, vero limite del girone d’andata.

Non è stata una prova brillante nel complesso, anche per le scelte nel finale che hanno consegnato inerzia agli uomini di Conte. Ma c’è una certezza: Donyell Malen. L’ennesima doppietta e una prestazione da centravanti vero, quello che mancava da tempo. È l’esempio concreto di ciò che serve per alzare il livello nelle grandi sfide.

La classifica, intanto, sorride: la Roma è quarta, a +1 sulla Juventus. La corsa Champions è apertissima, ma questo è un punto che può pesare anche più di quanto sembri. Perché per vincere certi scontri, bisogna prima imparare a non perderli.