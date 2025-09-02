Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – È stato il primo mercato dei Friedkin senza il grande colpo, senza quel sogno che accendeva l’estate. Stavolta la Roma ha puntato su una solida realtà come Gasperini. Peccato che anche lui aspettava almeno un innesto offensivo nell’ultimo giorno di mercato.

Il primo colpo di scena è la permanenza di Dovbyk. Non è andata meglio per il trequartista: per oltre venti giorni si è trattato Sancho fino alla virata su George. E Dominguez è rimasto al Bologna. Neanche il piano Pessina è andato in porto: mancava l’accordo con il Monza. Il club è contento del numero e della qualità degli acquisti e convinto che la rosa sia più forte rispetto a quella dello scorso anno.