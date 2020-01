Roma, un derby con Mr. Friedkin

Tempi più lunghi del previsto per la firma del contratto fra James Pallotta e Dan Friedkin relativo al passaggio del controllo della As Roma. C’è una data limite posta dalle parti: il 26 gennaio (giorno del derby capitolino) per ratificare quello che, in gergo tecnico-finanziario, si chiama signing, la firma dell’accordo. Sino a fine gennaio dunque il proprietario resta Pallotta. Durante il negoziato dunque le parti dovranno concordare due passaggi chiave: chi verserà la rata di 50 milioni di ricapitalizzazione che scadrà in questi giorni e chi deciderà le mosse sul mercato. Nel primo caso dovrebbe versarli Pallotta, con il nuovo investitore pronto a restituire la cifra dopo il signing. Per quanto riguarda la campagna acquisti invece a gestire il tutto dovrebbe essere il nuovo azionista, d’intesa con l’attuale presidente giallorosso. Lo scrive Il Messaggero.