Roma, un casting per il regista: Xhaka o Maxime Lopez

Corriere dello Sport (R. Maida) – Si apre il casting per la poltrona più ambita. Quella che porta la scritta Regista sulla spalliera. La Roma cerca un direttore d’orchestra, un centrocampista di qualità e personalità che possa migliorare il livello della squadra. Mourinho ne aveva caldeggiato l’acquisto già l’estate scorsa, individuando la principale mancanza proprio in quel ruolo.

Ma la trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka, obiettivo numero uno del mercato, non si è concretizzata per ragioni economiche. In estate però Mourinho verrà accontentato. Al netto delle cessioni, che comunque ci saranno e serviranno a riequilibrare un bilancio sofferente, la Roma comprerà sicuramente un playmaker e un difensore di piedi buoni. Vale l’indizio che l’allenatore lasciò prima della partita contro il Sassuolo: “Loro hanno più qualità di noi. Ferrari e Maxime Lopez fanno uscire il pallone con grande bravura, noi questi calciatori non li abbiamo“.

E se Ferrari per età non rappresenta un investimento (classe 1992), Maxime Lopez è invece un calciatore che interessa alla Roma. Pronta a trattarne l’acquisto con il Sassuolo grazie al “credito” sulle future rivendite di Frattesi e Ciervo. Classe ‘97, ha il difetto del fisico minuto (è alto 1.67) ma ha anche il talento e la velocità possono servire a Mourinho. E’ un’ipotesi di lavoro da valutare, al pari di Xhaka per il quale il futuro all’Arsenal non è così scontato. Nel frattempo occorre sottolineare il viaggio di Tiago Pinto, che pochi giorni fa è stato a Parigi per una serie di appuntamenti di lavoro.