CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – La difesa della Roma continua a macinare numeri da record, restando saldamente la migliore del campionato con 16 gol subiti. I dati statistici della sfida contro la Cremonese raccontano una partita a senso unico, chiusa con il 12esimo clean sheet. Spicca, però, anche l’indice di xG concesso a Bonazzoli e compagni, che è di appena 0,06, Il valore più basso registrato dai giallorossi in tutta la stagione.

II termine xG significa Expected Goals: serve a misurare la qualità delle occasioni da rete, indicando la probabilità statistica (da 0 a 1) che un tiro si trasformi in gol. Svilar, uno spettatore non pagante nel primo tempo, ha disinnescato con un’uscita bassa Vardy lanciato a rete nella ripresa, poi il colpo di testa di Thorsby ha mosso la casella di poco. Il precedente record era di 0,35, registrato sempre all’Olimpico, nella recente gara contro il Cagliari.