“Tutte le strade portano ai due colori. Daje” aveva scritto Adidas qualche giorno fa per annunciare la partnership con la squadra della Capitale. Un vero e proprio tuffo nel passato: era il 1978 la prima volta in cui la Roma indossò il brand tedesco, e proprio con Adidas Totti fece il suo debutto con i giallorossi. Oggi è stata presentata ufficialmente la prima maglia per la stagione 2023/2024, è tornato il lupetto di Gratton al posto del classico stemma e strisce giallo ocra su maniche e colletto. A completare l’opera è il font della maglia che vede all’interno dei numeri una mappatura della città di Roma, in vista anche il Colosseo. Nel video di presentazione sono presenti Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Paulo Dybala, che ha scelto la 21. “Dalla storia all’eterno futuro. Unisciti al branco” la didascalia ad accompagnare il filmato apparso sul profilo Twitter della Roma.